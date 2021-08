Voltaço apresenta reforços para a Série C - Divulgação/ VRFC

Voltaço apresenta reforços para a Série CDivulgação/ VRFC

Publicado 05/08/2021 18:11

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 05, o Volta Redonda FC (VRFC) apresentou três reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores são: o zagueiro Dilsinho, de 30 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pela Portuguesa-RJ, e os atacantes Rafael Tanque, de 29 anos, que estava no Artsul-RJ, onde conquistou a Taça Santos Dumont 2021, o primeiro turno da Série A2 do Estadual, e Pedrinho, de 23 anos, que retorna ao Voltaço após uma passagem pelo Criciúma.

Dilsinho e Rafael assinaram contratos até o final do ano, já Pedrinho acertou até o final de 2022. Os três atletas realizaram exames médicos e foram integrados ao elenco tricolor, já participando do treinamento no CT Oscar Cardoso. A expectativa do VRFC é que os atletas já estejam regularizados para a partida contra o Manaus-AM neste domingo, dia 8, às 16h, na Arena da Amazônia.

Revelado pelo Duque de Caxias, Dilsinho teve uma longa passagem por clubes do Espírito Santo nos primeiros anos da carreira, defendendo as camisas do Doze, Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, Rio Branco e Atlético Itapemirim. Já no futebol carioca, o novo zagueiro tricolor também já jogou pelo Macaé e Portuguesa-RJ, clube onde esteve por duas temporadas e disputou o Estadual deste ano.

“Chego para dar o meu melhor e ajudar o Volta Redonda, que é um clube de muita tradição. Conheço alguns jogadores do elenco e sei que é um grupo de muita qualidade e força. Procuro ser um zagueiro que fala bastante dentro de campo, tenho um bom posicionamento e a torcida pode ter certeza que estou muito motivado para somar com os meus companheiros e contribuir nesta busca pelo acesso à Série B”, disse.

Já Rafael Tanque foi revelado pelo Palmeiras e teve passagens por Criciúma-SC, Grémio Anápolis-GO, Atlético-AC, Moto Club-MA e Duque de Caxias-RJ, dentre outros. Nesta temporada, o novo atacante tricolor defendeu o Nova Iguaçu, onde disputou o Carioca deste ano, Comercial-SP, disputando a A3 do Paulista e marcando oito gols em 12 jogos, e o Artsul-RJ, último clube antes de acertar com o Voltaço.

“É uma oportunidade única. O momento que o Volta Redonda está vivendo é muito bom, na liderança do grupo. Já tive duas vezes o convite para vir para cá, mas, infelizmente não tinha dado certo. Desta vez conseguimos chegar a um acordo e estou muito feliz em estar vestindo a camisa do Volta Redonda. Dentro de campo procuro buscar sempre o melhor para a equipe, que ajuda ali na frente a marcar também, de fazer o pivô e estar sempre incomodando o zagueiro, para que se sobrar uma bola ali dentro da área, conseguir marcar o gol”, destacou.

O atacante Pedrinho é um velho conhecido da torcida do Voltaço. Ele disputou a temporada 2020 pelo Esquadrão de Aço, atuando em 25 partidas e marcou cinco gols. No começo do ano, ele se transferiu para o Criciúma. Além destas equipes, Pedrinho já jogou pelo Atlético-GO, clube que o revelou, Tigres do Brasil e America, onde foi artilheiro da Série B1 do Estadual de 2020.

“Feliz em retornar ao grande clube que é o Volta Redonda. Na última passagem tivemos algumas coisas que não foram resolvidas a tempo e acabei não permanecendo, mas foi com tudo certo, com uma cabeça diferente e totalmente focado em ajudar o Voltaço a conquistar o acesso à Série B, para isso, podem ter certeza que darei sempre o meu melhor dentro de campo para ajudar meus companheiros a conquistar este importante objetivo”, falou.

Pedrinho retorna ao Voltaço após disputar a Série C de 2020 Divulgação/ VRFC

O presidente Flávio Horta comentou sobre os novos reforços do Esquadrão de Aço e destacou que outra contratação pode ser anunciada nos próximos dias.

“São três jogadores experientes, de muita qualidade e qualificam muito o nosso elenco, tanto defensivamente como ofensivamente. A Série C é uma competição longa e, como sempre falo, é preciso ter um grupo forte, porque temos questões de lesões, suspensões, além de também darmos mais opções para o Neto trabalhar. Agradeço a confiança no nosso projeto do Dilsinho, do Rafael e do Pedrinho, que está retornando ao Voltaço após ter uma boa passagem na última Série C. O nosso elenco está se qualificando cada vez mais e ainda é possível que cheguem mais algumas peças”, afirmou.

Empréstimos - Pensando em um projeto para que os atletas da base ganhem mais experiência, o Volta Redonda informa os empréstimos do zagueiro Gabriel Pereira e do atacante Joarley. Gabriel foi emprestado ao Vilafranquense, de Portugal, por dois anos, com opção de compra de até 70% do time português. Já Joarley irá para o Boavista com contrato até o final do Campeonato Carioca de 2022.