João Luiz, do 'BBB 21'. Reprodução do InstagramReprodução do Instagram

Publicado 06/08/2021 18:33 | Atualizado 06/08/2021 18:37

Rio - João Luiz usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores, nesta sexta-feira (6). Para o ex-BBB, pessoas negras enfrentam um julgamento mais pesado, ficando constamente em risco de serem "canceladas" pela internet. O apresentador do "Trace Trends", do Multishow", recebeu apoio dos fãs e até da cantora Ludmilla após a publicação.

fotogaleria

"Pra quem é preto errar não é permitido. Qualquer erro que você comete, já era... A gente tá sempre na corda bamba", desabafou o professor de Geografia. Algumas horas depois, o mineiro revelou comentários que foram feitos em cima de sua postagem, criticando o posicionamento de João.

Por outro lado, o ex-participante do "BBB21" também recebeu mensagens de apoio de seus seguidores que demonstraram concordar com a declaração feita. "Infelizmente, vivemos numa sociedade sem noção em que [as pessoas] não se importam se vão machucar ou não, saiba que tem nosso apoio", escreveu uma internauta. A cantora Ludmilla também comentou a publicação: "Nós andamos sempre na mira", declarou.

Confira: