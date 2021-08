Desafio Volta as Serras aconteceu em Rio Bonito - Foto: Foco Radical

Publicado 05/08/2021 13:06 | Atualizado 05/08/2021 13:07

Rio Bonito - O município de Rio Bonito sediou no fim de semana o Desafio “Volta das Serras”, que faz parte do Campeonato Estadual de XCM, e recebeu ciclista de várias regiões. O evento, que teve apoio da Prefeitura Municipal de Bonito e contou com a participação do secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz, além dos integrantes do Projeto Monike Azevedo, de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, que acolhe jovens entre 7 e 16 anos desde 2007, promovendo a iniciação esportiva nas modalidades de Montain Bike, Triathlon e Ciclismo Estrada. A prova teve um percurso total de 52 km.

Dos seis participantes do projeto, que conta com o apoio da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), quatro subiram ao pódio. Além de Natália, Ana Beatriz Costa conquistou a terceira posição, seguida por Maria Eduarda e Kawan de Jesus, em quarto lugar. Todos competiram na categoria júnior.



“Parabéns Monike Azevedo que está a frente do Projeto que leva seu nome e tem mudado a realidade de muitas crianças na Região dos Lagos e feito toda a diferença em suas vidas. No Desafio Volta das Serras em Rio Bonito, as crianças não fizeram feio e representaram bem subindo ao pódio”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz.