Campanha "Rio Eco Pets" tem arrecadação de tampinhas e óleo de cozinha para reciclagem - Foto: Fábio Ferreira

Publicado 19/07/2021 18:15 | Atualizado 19/07/2021 18:17

Rio Bonito - A prefeitura de Rio Bonito, através das secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, está engajada na campanha de castração e doação de ração para cães e gatos, realizada pelo projeto Rio Eco Pets, em parceria com o Governo do Estado, que, até o fim do ano, vai arrecadar tampinhas e óleo de cozinha para reciclagem. O valor da venda dos materiais será destinado aos abrigos e protetores de animais cadastrados pelo instituto. O evento, realizado nesta quinta-feira (17) no Palácio Guanabara, contou a presença do Governador Claudio Castro, dos secretários de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, e de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, entre outros.



“Proteger o ambiente e os animais é uma missão de todos nós. A causa animal é um tema que vem sendo defendida pelo Governo do Estado. Só neste ano, sancionamos a lei que cassa empresas que provocarem maus-tratos a animais, outra proibindo a realização de corrida de cachorros e também uma que não permite a aplicação de tatuagens e piercings em animais domésticos e silvestres”, afirmou o governador Cláudio Castro.

O secretário municipal de Agricultura, Teilor Cerqueira, que participou do lançamento do programa a convite do governador, afirmou que Rio Bonito adotou o projeto e vai criar pontos de arrecadação de tampinhas e óleo. Recentemente, a cidade realizou uma feira de adoção de pets e lançou o Selo Pet Friendly , em parceria com a secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de Proteção e Bem estar Animal.



“Estamos implantando essa campanha juntamente com a secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Rio Pet. Vamos instalar pontos de coleta dos materiais no município e conscientizar a população sobre a importância da causa animal”, afirmou o secretário.

O Projeto – O Rio Eco Pets é um projeto sem fins lucrativos que, desde 2018, vende tampas plásticas para a reciclagem e doa o valor para abrigos e protetores cadastrados realizarem castrações e cuidados veterinários de seus animais. O projeto atua no Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, possui mais de 400 pontos de coleta. Em três anos de atuação, já foram recicladas mais de 230 toneladas de material, beneficiando 2.239 animais de 303 protetores.



“Essa parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro representa um reconhecimento do nosso esforço e trabalho voluntário desde 2018, ajudando os animais e o meio ambiente. Além de ser uma grande possibilidade de crescimento, com esse convênio, esperamos expandir nossa área de atuação, atender um maior número de cidades e incluir a doação de ração para os abrigos cadastrados, beneficiando mais animais e conscientizando mais pessoas sobre o destino correto de resíduos”, destacou Fernanda Perissé, uma das fundadoras do projeto.