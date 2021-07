Secretaria de Fazenda reestrutura setores para oferecer novos serviços - Foto: SECOM / Rio Bonito

Publicado 13/07/2021 12:33

Rio Bonito - Uma boa notícia para os moradores de Rio Bonito. A secretaria de Fazenda e Finanças está sendo reestruturada e passou a funcionar em dois setores distintos para atendimento ao público. No Centro Administrativo da prefeitura, na Praça Cruzeiro, agora fica a parte administrativa da Secretaria de Fazenda, composta pelos setores de Contabilidade, Empenho, Tesouraria e Gabinete do Secretário, onde, futuramente, se juntarão os setores de Cadastro Imobiliário e Mobiliário, Fiscalização (Atividades Urbanas e Tributária) e Cobrança Administrativa Amigável que serão responsáveis pelas análises e andamento dos processos administrativos permitindo mais eficiência e agilidade.

Já no antigo prédio da prefeitura no Centro, ficarão apenas todos os serviços de atendimento aos contribuintes, que terão o foco na orientação e fornecimento de guias de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), ISS, Alvará, cadastro imobiliário, orientação fiscal, entre outros.

Essas mudanças fazem parte do projeto de desburocratização dos serviços públicos oferecidos pelo município, que já implantou a emissão de Alvará Eletrônico e em breve evoluirá para o Alvará Automatizado que permitirá a liberação em tempo real de novas empresas, sem abertura de processo administrativo e sem que o contribuinte precise se deslocar de sua casa ou escritório para a prefeitura.

Segundo o secretário de Fazenda, Marco Aurélio Correia Alves, a prefeitura de Rio Bonito já vem atualizando o Cadastro Mobiliário do município, visando combater a evasão e a sonegação fiscal. Além disso, modificou no inicio do ano a forma de distribuição dos carnês do IPTU, para evitar aglomerações durante a pandemia e facilitar o acesso dos contribuintes mais distantes.

“Depois de fazermos uma análise dos nossos serviços, resolvemos dividir a secretaria de Fazenda e Finanças em duas áreas: administrativa e atendimento ao público para dar mais celeridade aos trâmites internos, mas mantendo a praticidade no atendimento à população. Com essas mudanças, vamos conseguir ter mais agilidade e eficiência na parte administrativa, principalmente na celeridade de análise de processos visto que não haverá atendimento no centro administrativo. E, quanto à área de atendimento terá seu foco na orientação do munícipe, a fim de buscar meios de solucionar todas as suas demandas, e futuramente também será modernizada”, afirma o secretário de Fazenda.

Agendamento e Pagamento Online – Ele também explicou que o atendimento no antigo prédio da prefeitura, no Centro, continua e será futuramente modernizado, ganhando layouts mais ágeis e eficientes que aceitem os agendamentos de atendimentos e atendimentos por canais virtuais, além de permitir os pagamentos em tempo real, via PIX e cartão de crédito. Isso permitirá agilidade na regularização de dívidas e emissões de documentos fiscais. O objetivo dessas mudanças é garantir facilidade no contato com o munícipe e, em breve, que as pessoas possam fazer suas demandas sem sair de casa ou escritório, mas se necessário, efetuar o agendamento desse atendimento tendo assim mais conforto e segurança.

“Estamos nos preparando para implantar os agendamentos e pagamentos online. Vamos aproveitar as ferramentas disponíveis no mercado para modificar o sistema para que o contribuinte tenha essas demandas via web. Nosso objetivo é que possamos aplicar aos poucos uma gestão de atendimento, modernizando as relações a fim de atender as demandas de forma mais simples e mais ágil”, garante Marco Aurélio.

Outra novidade é que secretaria de Fazenda e Finanças vai ocupar somente o primeiro andar do antigo prédio da prefeitura. Os demais andares serão ocupados pela secretaria de Turismo e Cultura e pela biblioteca municipal.