Vacinação - SECOM / Rio Bonito

VacinaçãoSECOM / Rio Bonito

Publicado 12/07/2021 17:13 | Atualizado 12/07/2021 17:14

Rio Bonito - A secretaria de Saúde deu prosseguimento nesta segunda-feira, dia 12 de julho, ao cronograma de vacinação contra a Covid-19.

Nesta semana serão vacinadas pessoas de 40 a 36 anos sem comorbidades, que deverão apresentar CPF e comprovante de residência no local de atendimento.

Publicidade

O atendimento está sendo feito no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco e nas Unidades de Estratégia Saúde da Família, das 9 às 16 horas, conforme cronograma abaixo.

Nesta segunda-feira, dia 12, estão sendo vacinadas as pessoas com 40 anos.

Publicidade

Na terça-feira, dia 13, serão vacinadas as pessoas com 39 anos. Já na quarta-feira (14/7) é a vez das pessoas com 38 anos. Na quinta-feira (15/7) serão imunizadas as pessoas com 37 anos.

O cronograma dessa semana termina com a vacinação das pessoas com 36 anos, na sexta-feira, dia 16/7.

Publicidade

A vacinação acontece no Centro Pediátrico Almir Branco e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Mangueira, Parque Andréa, Nova Cidade, Boa Esperança, Rio Vermelho, Viçosa, Boqueirão, Serra do Sambê, Rio do Ouro, Jacuba, Lavras, Colina, Sambê, Bela Vista, Clínica da Família, Praça Cruzeiro, Ipê, BNH, Cajueiro, Parque Indiano, Basílio, Mata, Catimbau, Rio Seco, Braçanã, Mineiros, Jacundá e Vertente, no horário das 9 às 16 horas.

Idosos Acamados – As pessoas na faixa etária de 40 a 36 anos que tiverem acamados ou com dificuldade de locomoção e não puderem comparecer nos locais de vacinação, as dosagens serão realizadas normalmente nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Publicidade

A família deverá solicitar esse procedimento na unidade do bairro, pelo telefone (21) 2734-1539 ou por e-mail: [email protected]

A prefeitura informa que a vacinação segue um cronograma e o controle de doses recebidas contra o Covid-19, são destinadas ao município pelo Governo do Estado.