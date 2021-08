Hospital Darcy Vargas passa por reformas e já disponibiliza nova sala para equipe médica - Foto: SECOM Rio Bonito

Hospital Darcy Vargas passa por reformas e já disponibiliza nova sala para equipe médicaFoto: SECOM Rio Bonito

Publicado 03/08/2021 15:09 | Atualizado 03/08/2021 15:09

Rio Bonito - A Comissão Interventora do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) concluiu mais uma de suas ações prioritárias e reformou parte do Centro Cirúrgico da unidade. Uma das salas de cirurgia que se encontrava inoperante nos últimos meses, por conta de infiltrações, passou por um grande processo de reforma e já está à disposição da equipe médica do hospital desde a última sexta-feira (30).



A sala recém-inaugurada irá atender todo tipo de procedimento cirúrgico, mas deve priorizar o atendimento aos casos obstétricos. O Centro Cirúrgico deve passar por mais melhorias e adequações nos próximos meses. O setor foi muito bem avaliado pela Comissão Interventora em sua chegada ao hospital, há cerca de dois meses, por sua estrutura e modernidade.

Modernizar e otimizar os serviços oferecidos pelo HRDV é um dos objetivos principais da comissão. Além dos aperfeiçoamentos nos setores médicos, uma reestruturação extremamente necessária está sendo implementada em vários setores, que compõem a área administrativa da unidade. Diversos departamentos foram realocados e novas salas foram criadas.