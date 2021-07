"Dia D" de combate ao incêndio em Rio Bonito, uma campanha que preserva o meio ambiente e a saúde das pessoas - Foto: Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 27/07/2021

Rio Bonito - Como conscientizar a população contra as queimadas ilegais? Além de ser um crime ambiental, prejudica também a saúde das pessoas através de problemas respiratórios, um mal que afeta muita gente.

O “Dia D Fumaça Zero” foi a forma escolhida para essa conscientização. O fogo só deve ser empregado nas práticas agropastoris por meio da queima controlada, de forma regulamentada, como instrumento de trabalho.



Nos meses de maio a outubro (inverno e primavera), o volume de chuvas diminui no município, o ar fica seco, o céu com poucas nuvens e a vegetação muito ressecada. É nesse período que os cuidados precisam ser redobrados para que nossas florestas não sejam incendiadas.



No dia 15 de janeiro de 2021, um pequeno foco de queimada de lixo virou um incêndio de grandes proporções no município. Isso porque, no final daquele dia, começou a ventar e o fogo se espalhou rapidamente. O Corpo de Bombeiro foi acionado e chegou ao local para contê-lo e só foi controlado na madrugada do dia seguinte, foi um grande estrago pra nossas florestas.



“A sociedade tem de estar junto conosco. Só não aconteceu uma tragédia, graças a ação conjunta do Corpo de Bombeiros e as Secretarias de Agricultura e Meio ambiente”, afirmou o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, se referindo aos pequenos focos de incêndio de lixo que podem se tornar uma grande tragédia ambiental.