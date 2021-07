Prefeito participa de seminário de turismo em Maricá - Foto: Divulgação

Prefeito participa de seminário de turismo em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:14

Rio Bonito - O 1º Seminário Rural de Turismo e Aventura com o tema “Tendências e Oportunidades no Pós-Pandemia” aconteceu na última quarta-feira (21/07) em Maricá. O evento foi promovido pela Prefeitura local, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ).

O evento, realizado na Fazenda Pública Joaquín Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), no Espraiado, bairro famoso pelo seu turismo rural, contou com a presença de autoridades e representantes do setor vindos de mais de 50 municípios fluminenses, contando com a participação do Prefeito Leandro Peixe, o Vice-Prefeito José Américo e os secretários Janderson Muniz (Cultura e Turismo) e Teilor Cerqueira (Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho), respectivamente de Rio Bonito.



Olavo Noleto, presidente da Codemar, acredita que seja preciso aproveitar ainda melhor o potencial oferecido no setor de turismo rural. “Temos de preparar esses locais, a rede hoteleira e seus trabalhadores para esse pós-pandemia, para ampliar a essa procura que já ocorre através de uma agente específica”, disse.



O prefeito Leandro Peixe declarou que se identificou com o movimento na cidade vizinha por haver em nosso município grandes potenciais no turismo rural. “Falta pouco para que, com o retorno das atividades pós-pandemia, Rio Bonito ganhe seu lugar de destaque pelo grande potencial que temos. Estamos nos organizando para isso”, completou.