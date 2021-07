Novas parcerias em benefício aos Produtores Rurais da cidade - Foto: SECOM

Novas parcerias em benefício aos Produtores Rurais da cidadeFoto: SECOM

Publicado 29/07/2021 17:09 | Atualizado 29/07/2021 17:09

Rio Bonito - A equipe da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho firmou parceria com uma das principais redes brasileiras de conveniência de Rio Bonito, estrategicamente localizada na rodovia Via Lagos, que recebe um alto fluxo de turistas.

Dentre as ações alinhadas está a expansão da Feira do Produtor Agro Rio Bonito, que será inaugurada dia 07 de agosto com uma exposição de produtos da agricultura familiar. Além disso o estabelecimento aderiu o selo Pet Friendly – Amigo dos Animais e também a Campanha Rio Eco Pets, com um ponto de coleta tampinhas de garrafas e óleo de cozinha, em prol dos animais.

Publicidade

Na visita foram alinhadas ações de desenvolvimento econômico e trabalho com a gerente da rede, Elizabete Oliveira, que já disponibilizou vagas de trabalho para Sommelier e profissionais de venda especializada em demonstração de produtos.

“É mais uma oportunidade para nossos produtores rurais de Rio Bonito escoarem sua produção. Desta vez experimentaremos um formato diferente que é a venda para os turistas que trafegam pela rodovia, na certeza que será um sucesso”, destaca o secretário Teilor Cerqueira.

Publicidade

O Prefeito Leandro Peixe vem estimulando a Secretaria de Agricultura a buscar todas as oportunidades que existem no sentido de apoiar, incentivar, desenvolver e dar suporte aos produtores rurais, fazendo com que eles apareçam e escoem sua produção da melhor forma possível, gerando desenvolvimento econômico, trabalho, renda e dignidade.

“Fico feliz que em tão pouco tempo de gestão já conseguimos colher os frutos do trabalho. Portas estão sendo abertas e aproveitaremos todas as oportunidades para fazer de Rio Bonito uma cidade melhor e de referência”, afirma o Prefeito Leandro Peixe.

Publicidade

A Feira Produtor Agro terá um formato convencional de barracas em área aberta, na entrada do Estabelecimento, para que os turistas tenham fácil acesso, onde os expositores venderão seus produtos recém colhidos direto ao consumidor.

A nutricionista da rede, Silvana Azeredo, destacou que “Rio Bonito surpreende cada vez mais com a qualidade dos produtos, que são avaliados pelo setor de qualidade da empresa antes de serem colocados à venda. Apresentaremos os novos produtos da nossa terra para serem vendidos não só na loja de Rio Bonito mas em todo o Brasil”.