Toda semana os moradores de Rio Bonito podem comprar legumes, verduras e frutas diretamente do produtor ruralFoto: Fábio Ferreira

Publicado 28/07/2021 23:37

Rio Bonito - Já está em funcionamento a Feira do Produtor Agro, que acontece todas as quartas-feiras na Praça Fonseca Portela, no Centro. A estreia da iniciativa foi hoje, 28/07 e foi um sucesso, que se repetirá na próxima semana e assim por diante, ao menos no que depender da Secretaria de Agricultura.

Toda semana os moradores de Rio Bonito podem comprar legumes, verduras e frutas diretamente do produtor rural. A Feira do Produtor Agro é promovida pela Prefeitura, através da secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Segundo o prefeito Leandro Peixe, a iniciativa de fazer a feira semanal tem o objetivo de incentivar o produtor rural e promover a integração entre a população e a agricultura local.



A primeira edição da Feira do Produtor AGRO aconteceu no inicio deste mês e teve a participação de produtores rurais de todo o município. A iniciativa de montar barracas com verduras, legumes, itens regionais e produtos artesanais foram aprovadas pela população.

“A idéia é resgatar a vocação natural dessa região, rica na produção rural, além de criar um entreposto para comercialização desses produtos direto do produtor, sem atravessadores. Isso valoriza o agricultor e o estimula a continuar participando desse projeto”, afirma o prefeito.



Como incentivo aos produtores, a prefeitura disponibiliza assistência técnica aos agricultores na produção de mudas, através de orientação, de preparo mecanizado de solos, práticas de cultivo, além de buscar a viabilidade econômica, retorno financeiro e qualidade de vida dos produtores.



“Estamos numa fase de adaptações e de formato da feira. Assumimos um compromisso juntos aos produtores de colocar essa feira toda quarta-feira em funcionamento na Praça, mas estamos estudando para que tenhamos outros locais de feira, de forma que possamos expandir o acesso a esses alimentos e que chegue a mesa de mais moradores”, explica o secretário de Agricultura.