Publicado 06/08/2021 18:05 | Atualizado 06/08/2021 18:06

Depois de ter feito sexo cinco vezes e levado uma multa de R$ 200 mil no "Brincando com Fogo", da Netflix, o casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio assumiu o relacionamento, que já dura oito meses. Em entrevista ao portal "UOL", a participante do reality diz que se arrepende de ter feito a maratona sexual.



Na entrevista, Brenda disse que ela e Matheus se deixaram levar pelo clima do quarto. "A suíte era um ambiente muito propício a quebrar as regras. Eu e o Matheus estávamos envolvidos. Quando chegamos lá, simplesmente não pensamos em mais nada e decidimos viver aquele momento sem pensar no que viria depois", revelou.

Mas, mesmo com uma noite cheia de surpresas, os dois acabaram se arrependendo quando viram a reação dos amigos de confinamento. "O peso na consciência veio na manhã seguinte, com certeza! Ficamos tristes pelos nossos colegas, naquele momento agimos pela emoção, sem medir as consequências, e acabou que pensamos só na gente".

"Nós fomos egoístas e realmente nos arrependemos depois. Aprendemos a lição em diversos aspectos", disse Brenda.