Publicado 08/08/2021 15:19 | Atualizado 08/08/2021 15:25

Juliette está de endereço novo! Após uma temporada na casa da cantora Anitta, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo, alugou uma verdadeira mansão, no Rio. Neste domingo (8), a paraibana mostrou alguns cômodos da casa e explicou a decisão de não comprar um imóvel, apesar de ter o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa na conta, além do tanto que já contabilizou com trabalhos publicitários fora da casa.



"Estou muito feliz e grata. Nunca imaginei. A casa é muito bonitinha. Estamos morando eu e meus amigos, que são minha equipe, minha mãe e meu irmão. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade", finalizou. Juliette mostrou a área da piscina, com jardim e churrasqueira. "Parece uma ilhazinha, muito fofa. Ainda estamos arrumando", disse.