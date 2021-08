Eduardo Moscovis - Reprodução do Instagram

Publicado 08/08/2021 19:45 | Atualizado 08/08/2021 19:52

A notícia que a gente gosta de dar! O ator Eduardo Moscovis recebeu alta e passou o domingo de Dia dos Pais em casa, ao lado das filhas Gabriela e Sofia. Depois de ter sido internado para tratar complicações da Covid-19, no Hospital CopaStar, Zona Sul do Rio, na quinta-feira, o galã de 53 anos apresentou boa evolução e, agora, se recupera no aconchego de seu lar na Cidade Maravilhosa.



A novidade foi contada por Gabriela, que postou stories celebrando a melhora de Du. "Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa, ao lado da pessoa que mais amo no planeta. Te amo", celebrou a jovem, filha de Eduardo, no seu Instagram.



O último trabalho na TV de Eduardo Moscovis foi a série "Bom dia, Verônica", da Netflix, de 2020, em que interpretou o grande vilão. O artista gravou neste ano a segunda temporada de "El presidente", da Amazon. Sem previsão de exibição, o brasileiro investiu em aulas de espanhol para integrar a trama que fala sobre escândalos de corrupção no futebol.