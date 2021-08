Cena do documentário 'Libelu – Abaixo a Ditadura' - Divulgação

Publicado 08/08/2021 16:51

Rio - A história da luta contra a ditadura militar nos anos 1970, contada por quem esteve nas ruas para combater o regime. Premiado como melhor filme da edição 2020 do Festival É Tudo Verdade, um dos eventos mais importantes da América Latina, 'Libelu – Abaixo a Ditadura' é a atração deste domingo (8), da faixa de documentários da GloboNews, que vai ao ar às 23h. Dirigido por Diógenes Muniz, o filme tem coprodução da GloboNews, do canal Brasil e da Globo Filmes.



‘Libelu’ resgata a trajetória do grupo estudantil Liberdade e Luta durante os anos 1970, contando a história de militantes do movimento, como o cientista político Demétrio Magnoli, o ex-ministro Antonio Palocci e o jornalista Reinaldo Azevedo.