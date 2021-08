Tiago Leifert - Aleksander Santos

Publicado 08/08/2021 14:19 | Atualizado 08/08/2021 14:56

Estourou o fofurômetro! Tiago Leifert aproveitou o Dia dos Pais para compartilhar um clique raro com Lua, sua filha única com a jornalista Daiana Garbin, com quem se casou em 2012, nas redes sociais. Ele, que mantém a vida pessoal discreta, postou uma foto pra lá de fofa, dando mamadeira para a pequena.

Na legenda do storie, ele escreveu: "Feliz Dia dos Pais". Atualmente, Tiago segue comandando a "Super Dança dos Famosos", da Globo, no lugar de Fausto Silva, que saiu da Globo após 32 anos de casa. O jornalista fechou contrato com a Band, onde estreará um programa nas noites de segunda à sexta-feira.