Publicado 08/08/2021 16:38 | Atualizado 08/08/2021 16:39

Já deu pra perceber que é preciso bastante disposição para encarar o "Ilha Record". Mas, apesar de todas as provas e dinâmicas, os participantes ainda arrumam tempo para pensar em pegação! E nesse sábado, rolou a segunda festa da temporada, o bastante para Claudinho já demonstrar interesse por Antonela, mas Nadja não gostou nada do que viu e a treta foi armada.



Durante o seu depoimento, o ex-participante do "De Férias Com o Ex", da MTV, que não dispensa uma curtição, já disse que tem observado o clima de azaração e paquera na casa."Tem uma galera que tá doida para dar uns beijo aí, vejo o papo rolando de vários lados", declarou.



Para completar, o rapaz não está se importando muito com as alianças formadas no jogo, para o empresário é como se a festa fosse um campo neutro. E não é à toa que ela está investindo em Antonela, que está mais aliada ao grupo de Pyong. De qualquer forma, a ex-BBB não está muito interessada.



“Tá fugindo do Claudinho?”, questionou Laura para a argentina. “De várias pessoas”, respondeu a loira. Nadja, que também estava perto da dupla, aproveitou a situação para dizer o que pensava. “Claudinho pega todo mundo, ele quer todo mundo, só digo isso. Ele dá em cima de todas aqui”, disse.



Até Any, que conhece o rapaz de fora, deu uma “queimada” no seu filme. “Já pegou todas as minhas amigas. Lá fora ele pega todo mundo”, revelou. Vale ressaltar que o próprio Claudinho já tinha dado em cima da influenciadora antes de flertar com Antonela. Ou seja, está atirando para todos os lados.

Apesar dos flertes, não foi nessa festa que rolou o primeiro beijo do “Ilha Record“. No entanto, já sabemos que irá rolar um “edredom” entre Pyong e Antonela, e que Nadja vai se revoltar ao ver duas participantes se beijando. Então, pode sossegar que ainda vai rolar muita pegação.