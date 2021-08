Junior Lima - reprodução do Instagram

Publicado 08/08/2021 13:33

Junior Lima aproveitou o Dia dos Pais para fazer uma revelação. Neste domingo festivo, ele usou as redes sociais para contar que o nome de sua filha, que está para chegar, será Lara. O cantor é casado com Mônica Benini, que está grávida de uma menina, sendo o segundo filho dos dois, já são eles já são pais de Otto, de 3 anos. Na imagem, O cantor aparece com o barrigão da esposa e o mais velho no colo.



"Que dia dos pais tão especial!!! Me sinto tão abençoado com um molequinho tão incrível e prestes a ganhar uma princesinha chamada Lara!!! A paternidade só trouxe luz à minha vida!!! É puro amor!!! Feliz dia dos pais pra todos que são e cumprem seu papel com o amor e a dedicação tão necessária", escreveu na legenda.