Juliette - reprodução do Instagram

Juliettereprodução do Instagram

Publicado 08/08/2021 20:37

A mulher está um luxo! Juliette Freire deixou eus seguidores do Instagram babando ao resgatou um clique do passeio de lancha que fez com Carla Diaz e Pocah, no mês passado. Neste domingo, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo, compartilhou o registro em que aparece posando de biquíni em alto mar.

"Reenergizando", escreveu a maquiadora na legenda. A publicação arrancou elogios dos seguidores. "Que mulher", escreveu um. "É uma deusa", disse outra. Em algumas poucas horas, a foto já tinha batido a marca de mais de dois milhões de curtidas na rede social.

Publicidade

Mais cedo, Juliette, que deixou a casa de Anitta, mostrou detalhes de sua nova mansão. Ela alugou uma casa de luxo no Rio, com direito à piscina e tudo mais. "Estou muito feliz e grata. Nunca imaginei. A casa é muito bonitinha. Estamos morando eu e meus amigos, que são minha equipe, minha mãe e meu irmão. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade", finalizou.

Publicidade

Juliette mostrou a área da piscina, com jardim e churrasqueira. "Parece uma ilhazinha, muito fofa. Ainda estamos arrumando", disse.