Publicado 08/08/2021 18:30 | Atualizado 08/08/2021 18:45

Os fãs de Sandy e Junior estão muito bem servidos neste fim de semana. Depois do músico revelar o nome de sua primeira filha mulher , foi a vez da cantora usar as redes sociais para exibir um clique raro e muito especial do herdeiro. Para homenagear o marido, Lucas Lima, no Dia dos Pais, postou uma foto em que ele aparece ao lado de Theo, filho do casal. Apesar de os dois estarem de costas, dá pra perceber o clima fofo.