Carlinhos Maia e Silvio SantosReprodução do Twitter

Publicado 08/08/2021 21:34

Carlinhos Maia é o mais novo contratado de Silvio Santos - e o motivo não é o SBT! Antenado com o que rola no universo digital, o apresentador convidou o humorista para estampar o rótulo e ter uma linha de perfumes assinada por ele na Jequiti. Chique, né?



Serão duas fragrâncias, uma feminina e outra masculina. Um fato curioso é que nem o influenciador nem Silvio se conhecem pessoalmente. Ter uma relação mais próxima com o Dono do Baú e um dos maiores nomes da TV brasileira era um sonho de Carlinhos. Segundo o portal TV Pop, o lançamento dos produtos deverá acontecer depois do burburinho do novo perfume de Claudia Leitte, que é uma das apostas da grife nas festas de final de ano.

vale lembrar que o humorista é um sucesso de vendas, tendo ultrapassado a marca de 3 bilhões de impressões em seu Instagram. Em agosto de 2020, o influenciador acumulou mais de 2 bilhões de visualizações nos seus stories.