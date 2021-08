Gloria Perez e Daniela Perez - Reprodução

Publicado 11/08/2021 15:36 | Atualizado 11/08/2021 15:47

Gloria Perez usou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para lembrar o aniversário da filha Daniella Perez. A escritora compartilhou um vídeo com uma série de fotos da atriz que se estivesse viva estaria completando 51 anos.



"Em mim você nasce e renasce todos os dias...11 de agosto", escreveu na legenda. Ela completa: A foto foi presente da Fabiana Scaranzi, a música é do Toquinho", escreveu.

Daniella foi assassinada no final de 1992 e ela fazia parte do elenco da novela De Corpo e Alma, de autoria de sua mãe. Na trama, seu par romântico era o ator Guilherme de Pádua, que a matou com ajuda da mulher Paula Thomaz, na época grávida de 4 meses. Os dois foram julgados e condenados cinco anos depois a 19 anos, Pádua, e ela a 16 anos, em regime fechado. Os dois deixaram a prisão em 1999, após cumprirem um terço da pena.

