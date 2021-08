Marido da atriz Carla Daniel morre ao cair da Pedra do Arpoador: estou com o coração partido - Reprodução Instagram

Publicado 11/08/2021 12:54

Sergio Stamile, marido da atriz Carla Daniel, filha do diretor Daniel Filho, da TV Globo, morreu após um acidente fatal na Pedra do Arpoador. O corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (11), entre as praias de Ipanema e Arpoador, na Zona Sul do Rio. Segundo pessoas próximas à família, Sergio teria ido meditar na Pedra do Arpoador, quando teria escorregado e caído e não sobreviveu à queda.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte de um homem, cujo corpo foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, Zona Sul da cidade, na manhã desta terça-feira (10/8). A perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro para identificação. Diligências seguem em busca de testemunhas e outras informações que possam auxiliar a esclarecer o caso.

Nas redes sociais, Carla Daniel lamentou a perda de seu companheiro em publicação realizada no fim da noite de ontem. "Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coraço partido! Queria tanto mais juntos mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que vc me fez,sua generosidade,sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre meu grande Amor e todo seu enorme coraço que vc me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma".