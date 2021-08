"Eu acho que a parte social é fundamental, coisa que eu não enxergo na direita", disse Frota. - Michel Jesus/ CÂmara dos Deputados

Publicado 11/08/2021 16:35 | Atualizado 11/08/2021 17:30

Alexandre Frota abriu o jogo sobre seu passado como ator pornô. Atualmente deputado federal por São Paulo, ele foi entrevistado por Victor Sarro e Cintia Chagas no 4talk Cast, canal de entrevistas no YouTube, revelou que não se arrepende de ter contracenado com uma travesti e que se enveredou por esse campo de atuação por que gostava de fazer sexo e, principalmente por dinheiro.

“Fiz por dinheiro. Escolhi fazer uma coisa que gostasse de fazer e ainda ganhasse grana. Escolhi a melhor produtora e fui. Entrei e o cara não acreditou. Ele olhou para minha cara e riu. Mas eu disse que iria fazer. Não me arrependo de ter feito. Na época foi muito bom. Recebi R$ 500 mil por quatro filmes, mais um apartamento em São Paulo que valia R$ 180 mil”, relembra.

Frota assumiu ter conhecido o fracasso e não negou que teve relações com mulheres e com travestis. “Já fiz filme com travesti e ganhei muito bem. Não é minha orientação sexual, mas fui para o tudo ou nada e não tenho vergonha em falar obre isso. Conheço um monte de gente que queria ter tido uma relação com travesti e não teve. Eu fui lá tive, fiz o que tinha que fazer e acabou o assunto”, completa.