Publicado 10/08/2021 09:00

Rio - Estreia hoje, na Globo, depois de 'Império', o 'The Masked Singer Brasil'. Inédito no país, o reality show traz 12 celebridades que se apresentam escondidas sob uma fantasia elaborada. Sem saber quem são os participantes, os jurados votam e decidem qual foi a pior apresentação da semana, eliminando um candidato, que então revela sua identidade.

No comando do programa, Ivete Sangalo destaca sua importância no funcionamento da dinâmica. "Eu tenho a função de conduzir a dinâmica do programa. Tem momentos que dependem muito dessa presença como apresentadora. Essa é uma experiência que eu nunca vivi. Não é só a música, tenho toda uma percepção 360 graus daquela apresentação", destaca a cantora.



Ao lado de Ivete, Camilla de Lucas assume o papel de mostrar os bastidores do reality. "Meu papel vai ser tentar descobrir quem é que está por debaixo da fantasia, junto com o pessoal de casa. Na 'gringa' esse formato bomba e aqui não vai ser diferente. Estou muito animada para mostrar esse trabalho, que vai ficar muito lindo!", garante a vice-campeã do 'BBB 21'.



Poder de decisão



E os responsáveis por decidir o grande vencedor do 'The Masked Singer Brasil' são os quatro jurados: Eduardo Sterblitch, Simone Mendes, Taís Araujo e Rodrigo Lombardi. Reconhecido pelo bom humor, Sterblitch dá um spoiler de como será o clima da atração. "Você se diverte e fica muito feliz o programa inteiro. E o público também vai brincar com a sua família em casa. A gente acredita que é uma pessoa; passa uma frase da música e a gente muda de opinião, começa a perceber coisas que não tínhamos percebido antes. E no final tem essa revelação, que é muito engraçada", adianta o humorista.



Decidida a descobrir a identidade dos mascarados, Simone também se mantém atenta a cada apresentação. "A gente tem caderno, binóculo, lupa, tudo o que é necessário para tentar desvendar. Não usamos só os instrumentos que estão ali em cima da bancada, mas também os nossos sentidos, a nossa profissão de 'detetive', os nossos sentimentos", revela a irmã de Simaria.



Taís Araujo, por sua vez, fala do desafio de participar de um programa tão diferente e, ao mesmo tempo, tão divertido. "Primeiro porque é deliciosamente inusitado. A gente só tem um comprometimento que é se divertir e divertir as pessoas que estão em casa. A gente começa a apresentação querendo muito acertar e fala que tem certeza. Mas, dois segundos depois, eu não tenho certeza de mais nada. Sou tomada pelo show, pela fantasia, pela luz, pela música. O todo é muito grande, muito bonito. O show inteiro me leva e por isso que eu erro no final", brinca a atriz.



Rodrigo Lombardi também reforçou a ideia de falta de controle dos jurados da atração. "A gente se joga mesmo, acha que está arrasando, temos certeza de que sabemos. Uma vírgula depois, a gente vê que está perdido e os nomes fogem da nossa cabeça, dá um branco. Entre a gente, ficamos tentando chegar num senso comum, e na verdade não chegamos. Nunca ninguém esperou uma sensação como essa que estamos tendo. Espero que vocês consigam sentir também", declara o ator.