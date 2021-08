Michelle Barros se emociona ao noticiar caso de racismo em mercado - Reprodução/Twitter

Publicado 09/08/2021 09:02 | Atualizado 09/08/2021 09:14

São Paulo - A jornalista Michelle Barros, apresentadora do "Bom dia SP", se emocionou ao vivo nesta segunda-feira, ao noticiar um caso de difamação que aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo, envolvendo um senhor negro e vigilantes de um mercado da rede Assaí.

Antes de mostrar as imagens, a profissional já alertou o público. "Nós vamos assistir agora imagens perturbadoras, que vem de Limeira. Você verá um homem negro só de cueca, cercado por funcionários do mercado. E esse homem tenta desesperadamente provar que não furtou nada", disse ela, que já demonstrou estar com a voz trêmula, de emoção.

"É chocante, né? Inacreditável isso. O vídeo continua e mais funcionários da rede Assaí chegam ao local, onde esse homem de 56 anos passa por momentos de angústia, humilhação, isso é humilhação. O cidadão, às vezes trabalhador, vai comprar alguma coisa e passa por isso. A esposa disse que ele foi atacadista conferir os preços... e foi abordado quando saía da loja. Segundo o advogado Diogo Souza, que representa a vítima, o caso foi registrado como constrangimento já que não há provas de injúria racial", continuou Michelle Barros, indignada.

"Desculpe-nos ter que mostrar isso para vocês de casa, desculpe ao senhor ter que expor mais uma vez assim. Desculpe. Desculpa sua família e desculpa por isso", acrescentou a jornalista.

O caso será investigo e o atacadista Assaí disse que abriu um processo interno para apurar o que aconteceu. Todos os funcionários envolvidos foram afastados de suas funções. Em nota à reportagem da Globo, a empresa disse que não aprova e não adota qualquer forma de abordagem constrangedora a clientes.

Para finalizar o episódio, Michelle Barros ainda questionou. "Qual a prova, qual a suspeita que haveria, né? Qual a razão de submeter uma pessoa a constrangimento tamanho? É por causa da cor da pele? O que leva a isso? O cidadão tem 56 anos, me desculpa ao senhor por mostrar isso", encerrou ela.

Assista ao vídeo:

