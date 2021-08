Marcos Mion e Tata Werneck - Record/Globo

Publicado 10/08/2021 09:01 | Atualizado 10/08/2021 09:46

São Paulo - Tata Werneck, de 37 anos, está contente com a contratação de Marcos Mion, 42 anos, pela Globo. Em vídeos postados nos stories do Instagram, a apresentadora do "Lady Night" até brincou com a situação, dizendo que emprestou dinheiro à emissora para que o acordo fosse fechado.

"Cara, tô superfeliz com a vinda do Mion pra Globo. Tipo assim, óbvio que o Mion já vinha, todo mundo ama ele, mas eu acho que tinha R$ 9 milhões, 800 e alguma coisa. Enfim, faltava 20 reais, sabe, para o contrato dele. Aí eles falaram comigo. Eu falei ‘pô, lógico. Não vou ajudar o Mion por causa de 20 reais?’ Aí trouxeram ele. Fiquei muito feliz”, comentou Tata, com humor.

A contratação de Marcos Mion foi anunciada na sexta-feira (06). Vale lembrar que, apesar de estar migrando da Record para Globo, Mion e Werneck se conhecem desde o tempo da MTV Brasil. Na Globo, Mion deverá assumir o "Caldeirão" a partir de 4 de setembro.