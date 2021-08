Rennan da Penha cria projeto para animais de rua - Reprodução

Rennan da Penha cria projeto para animais de ruaReprodução

Publicado 10/08/2021 09:22

Rio - Sempre envolvido com questões sociais no Complexo da Penha, o DJ Rennan da Penha contou, por meio de suas redes sociais, que começou a implementar um projeto de apoio aos animais de rua da comunidade. "Fé rapaziada estou muito feliz por estar realizando esse projeto, consegui instalar 5 pontos com comedouros e bebedouros para os cachorros aqui do complexo da Penha…. Breve estarei realizando um projeto de castração dos cachorros de rua aqui do complexo da Penha", escreveu Rennan nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

O DJ também disse que a iniciativa teve uma razão especial. "Esta ação é em homenagem a minha cachorrinha que eu perdi esses dias", contou.

Confira a postagem: