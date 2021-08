Malvino Salvador e os filhos - Reprodução

Malvino Salvador e os filhosReprodução

Publicado 09/08/2021 21:07 | Atualizado 09/08/2021 21:10

Malvino Salvador e Kyra Gracie comemoraram uma data mais que especial: o aniversário de sete meses do filho mais novo, Rayan.



Nas redes sociais, Malvino e Kyra compartilharam fotos dos enfeites da festa do bebê, que teve como tema aviação. Rayan passou por momentos complicados após ficar internado no CTI devido a uma bronquite.



“Sete de meses de muito amor. Sete meses do meu campeão”, disse Kyra. “Sete meses do meu meninão. Como passa rápido”, escreveu o ator.



No vídeo, as irmãs Ayra e Kyara, de quatro anos, abraçaram o pequeno. Depois, o ator Malvino Salvador também se emocionou ao abraçar o filho. Mais cedo, Malvino fez um desabafo da situação angustiante de ver o filho internado.