Publicado 09/08/2021 18:21

Rio - Juliette Freire compartilhou um conselho valioso com seus seguidores nesta segunda-feira (9). Após dar uma festa para inaugurar sua casa nova, a campeã do "BBB21" se deu conta que não é bom exagerar na bebida alcóolica em um domingo, se tiver que trabalhar no dia seguinte. A influenciadora apareceu de ressaca nos Stories do Instagram e comentou a celebração que teve Rafa Kalimann entre os convidados.

"Bom dia. Vamos começar a semana com um aprendizado: não bebam em dia de domingo, principalmente, se tiver que trabalhar na segunda. É a regra normal. Eu tive a brilhante ideia, mas tudo bem que foi legal, foi divertido", afirmou Juliette.

A paraibana ainda demostrou que não se acostumou com seus 32 milhões de seguidores na rede social. "Agora eu sei que antes eu podia apagar um stories que eu estava um pouco prejudicada. Que ninguém ia ver. Agora não posso, vai pra todo canto, mas tudo bem é a vida. Ontem teve de tudo. Dança, coreografia, teve inundação, teve o que mais? O batismo das águas aí com a Rafa. Enfim, é a vida", declarou.

