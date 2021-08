Juliette esquece hidromassagem ligada, alaga mansão e recebe ajuda de Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Juliette esquece hidromassagem ligada, alaga mansão e recebe ajuda de Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2021 10:18

Rio - Quem vê close, não vê corre! Juliette Freire e Rafa Kalimann compartilharam registros dentro de uma hidromassagem na nova mansão da vencedora do "BBB 21". Mas a aventura não parou por aí! As duas tiveram que limpar parte do imóvel porque a paraibana deixou a hidromassagem ligada e alagou parte da residência.