Publicado 09/08/2021 09:01

Rio - Grávida, Andressa Urach está com os sintomas típicos de uma gestação. A modelo contou no Instagram que está bem mais sensível e sentindo muito enjoo. "Estou vomitando muito. Tinha esquecido dessa parte da gravidez. E a parte de chorar por tudo? Estou chorando porque estou vomitando. Até mexer no celular me dá enjoo", relatou Andressa.

A gravidez de Andressa foi anunciada pelo marido da ex-Miss Bumbum. "Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida!! Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo. Família cristã sim!", escreveu Thiago Lopes no sábado.