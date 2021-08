William Bonner e os filhos, Beatriz, Laura e Vinicius Bonemer - Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2021 08:52 | Atualizado 09/08/2021 09:28

Rio - Pai coruja! William Bonner passou o Dia dos Pais acompanhado dos três filhos gêmeos. Bia e Laura estiveram ao lado do pai presencialmente enquanto Vinicius, que estuda e vive na França, matou a saudade da família por uma videochamada.



Em seu perfil no Instagram, o apresentador do "Jornal Nacional" compartilhou um registro com os três filhos, fruto do relacionamento com a ex-mulher, Fátima Bernardes. "8692 dias com essas pessoas deliciosas à minha volta", escreveu ele.

Bia Bonemer aproveitou para homenagear o pai em seu perfil. "Queria que todos pudessem conhecer seu lado engraçado, divertido e paizão sou muito feliz e orgulhosa de ter um pai como você", escreveu ela, que esteve na Bahia recentemente na Bahia junto a Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra.