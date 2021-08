Gretchen - Reprodução

Publicado 09/08/2021 19:34 | Atualizado 09/08/2021 19:41

Gretchen é conhecida como rainha do rebolado e faz jus ao apelido. A dançarina, que negou ter feito plásticas na barriga, publicou um vídeo, na noite desta segunda-feira, na qual dá um show de rebolado.

Na publicação, Gretchen está ao som de "Voando feito um gavião 2", de Gleydson Gavião. Ela está com um shortinhos e a barriga à mostra e, por mais que a grande maioria dos comentários seja positiva, ela também recebeu algumas críticas.



No Stories, Gretchen reclamou que as críticas começaram cedo. Ela postou o print de uma internauta dizendo que o vídeo era ridículo e falou que iria "expor as mal-amadas".

