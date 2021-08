Gretchen - Reprodução do Twitter

GretchenReprodução do Twitter

Publicado 07/08/2021 18:53 | Atualizado 07/08/2021 18:54

Conhecida por não ter papas na língua, Gretchen resolveu expor alguns dos comentários negativos que recebe em suas redes sociais. neste sábado, a Rainha do Bumbum compartilhou uma série de ataques gratuitos, por entre as fotos em que mostrou seu novo visual: com cabelo alongado em tons mais claros e lábios carnudos, retocados de seus procedimentos estéticos.



"E vamos de ataques do dia. Essa está preocupada com isso. Ela não dá conta nem do dela. Por isso está incomodada comigo", escreveu a mãe de Thammy, mostrando o comentário maldoso de uma internauta falando que "quando ela fizer 500 mil anos vai ter 500 mil maridos".



Publicidade

Gretchen Reprodução do Instagram

Um outro seguidor falou da quantidade de pelos nos braços da cantora. "Gente. Agora até meus pelos incomodam as pessoas. Pode isso?", respondeu Gretchen. "Chocada com essa preocupação. Incrível, né?. E agora dizem que até bomba eu tomo. Gente, eu devo incomodar mesmo", continuou ainda sobre o tema.



Publicidade

Em outro postagem, Gretchen se revolta e diz que bloqueou uma seguidora e perde a paciência: "Eu tenho pelos onde eu quiser. Até porque o corpo é meu. Quem está comendo não está reclamando".



Um internauta ataca a cantora chamando-a de "vovó peluda e sem dentadura". "Ah, se ele soubesse que a vovó aqui, além de não ter dentadura é gostosa, linda, tem pelinhos loirinhos por todo o corpo e meu marido morre de tesão por mim", rebate Gretchen.