Diogo nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Publicado 07/08/2021 18:00

Nada melhor do que um início de namoro, não é mesmo? Diogo Nogueira é uma das atrações da segunda edição do festival Cultura nas Estações, neste sábado, no Caminho Niemeyer, em Niterói, e o evento, em formato live, em homenagem ao Dia dos Pais. E, no palco, o cantor citou a amada, Paolla Oliveira, com quem assumiu o romance de pouco mais de um mês.

Na apresentação, o cantor mudou a letra de "Ouro da Mina" e no trecho que diz "Rainha, Iara, Morena, Dona do meu lalaiá", incluiu várias vezes a palavra "Loirinha". O cantor brincou quando os apresentadores Juliana Knust e Rafael Zulu falaram que estava em um "momento inspirado". "Tô feliz, tô feliz", concordou.