Luisa Sonza usou as suas redes sociais na noite desta sexta-feira para pedir desculpas por publicar o vídeo de "Mulher do Ano", uma de suas novas músicas, em um site de conteúdo pornográfico, em forma de protesto por ter sido censurada no YouTube na noite anterior.



Apesar da revolta com o bloqueio, muitos fãs não gostaram de ver a cantora recorrendo ao site em questão. "Eu te defendo todo dia mas você precisa se aprofundar nas pautas feministas se você quiser bancar seus discursos, não da pra viver nessa onda e apoiar o xvideos que lucra com a nossa exploração, sai do superficial que o feminismo liberal te ofereceu", escreveu uma seguidora de Sonza nas redes sociais.



gnt d vdd obg pelo toque, assim q entendi a problemática apaguei o Tweet imediatamente. mais uma vez fui censurada sem motivos plausíveis e agi por revolta. + — luísa SONZA (@luisasonza) August 6, 2021

A cantora se desculpou e agradeceu aos fãs pelos ensinamentos. Luísa também revelou que entrou em contato com o YouTube e a plataforma alegou que o bloqueio não partiu deles. “Sigo sem respostas e sem poder fazer meu trabalho em paz”, escreveu Sonza.



“Estarei sempre aberta a aprender. Eu estou aqui todos os dias para evoluir e vou sempre dar a cara a tapa pra isso. Espero que a gente tenha sempre essa troca de ambos os lados”, concluiu.



Entenda:



Na noite desta quinta-feira (5), a cantora se revoltou com o bloqueio do vídeo em que aparece em cenas quentes com o cantor Vitão, seu namorado. Ela publicou uma mensagem no twitter dizendo que publicaria o vídeo no XVideos, um site material adulto. “Acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver”.

A cantora chegou a publicar um link de seu vídeo na plataforma de vídeos pornográficos, mas apagou logo em seguida. “Xvideos” entrou para a lista de assuntos mais comentados do Twitter após a reclamação de Luísa.