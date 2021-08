Marcelo Adnet e Patricia Cardoso comemoram 'mêsversário' de 8 meses da filha - Reprodução Instagram

Marcelo Adnet e Patricia Cardoso comemoram 'mêsversário' de 8 meses da filha Reprodução Instagram

Publicado 07/08/2021 09:34 | Atualizado 07/08/2021 09:39

Rio - Marcelo Adnet e Patricia Cardoso comemoram mais um 'mêsversário' da filha. Alice completou oito meses nesta sexta-feira e ganhou uma festinha intimista com o tema praiano.

A mamãe coruja compartilhou, nos Stories do Instagram, algumas imagens da celebração, mostrando a família toda sentada no chão e a pequena vestida com um maiô e óculos escuros. "Nossa festa. Parabéns filha! Te amamos", escreveu Patricia em um dos cliques.

Publicidade

Recentemente, a mulher do humorista disse que gostaria de ter mais um filho. A atriz também elogiou Adnet e falou que ele é o "melhor papai do mundo".