É festa! Caetano Veloso comemora 79 anos neste sábado e para celebrar o seu aniversário, o músico fez um apelo em prol dos profissionais da música que sofreram com o impacto da pandemia de Covid-19, em parceria com a Associação Procure Saber.

"Hoje é meu aniversário e se você quiser me dar um presente, peço doações pra ajudar a turma da música que está há mais de 1 ano sem trabalhar (técnicos, roadies, músicos e produtores). Muito obrigado a todos!", escreveu Caetano.



A Associação Procure Saber é um grupo sem fins lucrativos composto por autores, artistas e pessoas ligadas à música e à propriedade intelectual, dedicado a estudar e informar aos interessados e à população regras e leis sobre o funcionamento da indústria da música no Brasil.

No vídeo publicado no Instagram, Caetano revela que já foram doadas mais de 15 toneladas de alimentos mas que seguem precisando de ajuda para auxiliar os profissionais da música neste momento difícil estão com dificuldades, conseguiram garantir o sustento para suas famílias.

E o aniversário de um dos mestres da MPB não vai passar em branco. O cantor receberá uma homenagem especial feita pelo Canal BIS com programas que celebram sua trajetória. Às 19h, o “Versões – Cícero canta Caetano Veloso“ passeio pela carreira do baiano com releituras.



Em seguida, às 20h, em “Vamos Tocar – Caetano Veloso“, o cantor vai ao estúdio de Léo Gandelman para apresentar novas leituras de algumas de suas maiores composições. Sucessos como “Sampa”, “Desde Que o Samba É Samba”, “Coração Vagabundo” e “De Noite na Cama” ganham uma nova roupagem, emprestando o som do sax do anfitrião Léo Gandelman com a inconfundível musicalidade de Caetano Veloso.