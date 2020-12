Felipe Neto e Carlinhos Maia Reprodução do Instagram

Por MH

Publicado 26/12/2020 11:12 | Atualizado 26/12/2020 11:57

Após dar uma festa de Natal em plena pandemia do novo coronavírus, Carlinhos Maia foi duramente criticado nas redes sociais por famosos e anônimos. Pelo menos duas pessoas que estavam no evento foram infectadas, além dos 47 funcionários contratados para a aglomeração. Quem não gostou nadinha de situação foi o influenciador Felipe Neto, que trocou farpas com o humorista no Twitter, nesta sexta-feira.

"Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa. Será q a consciência pesa? Eu duvido", escreveu Felipe: "Se for provado que a notícia das 47 pessoas infectadas na festa do demonho é fake, eu virei aqui me retratar. Isso não tirará a irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe. Detalhe: ele me chamou de 'ela' e 'bee', será que ele pensa que isso ofende?'', debochou Felipe Neto, sobre a notícia dos funcionários infectados, desmentida por Carlinhos, mas ainda sem provas.



Carlinhos não ficou calado e respondeu a Felipe. ''Demônio é seu c.., uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra c... também, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé", tuitou o moço.



Quem também se pronunciou sobre o assunto foi o humorista Rafinha Bastos. "Esse Carlinhos Maia tem que acabar", apontou nas redes sociais. Enquanto Felipe Castanhari, afirmou que "O mundo é um pouco pior com o Carlinhos Maia".



Vale lembrar que a ex-mulher de Wesley Safadão, Mileide Mihaile, e a cantora Laís Araújo, da dupla Garota Sertaneja, que cantou na festa foram contaminadas pelo novo coronavírus no evento de Maia.

