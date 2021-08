Maiara e Maraisa - Reprodução do Instagram

Publicado 07/08/2021 18:23 | Atualizado 07/08/2021 18:24

Gente como a gente - só que num jatinho! As gêmeas Maiara e Maraisa movimentaram as redes sociais com o clique inusitado no Instagram, neste sábado. É que as sertanejas mostraram que, apesar do luxo de estarem voando em um avião particular, o almoço da dupla continua bem simples: uma quentinha servida com talheres de plástico e ketchup e maionese no saquinho.



"Estamos de volta", avisou Maraisa, bem-humorada, sobre o retorno à rotina corrida e a comida "raiz". Estilosas com blusa da grife Gucci e casaco da Adidas, elas bateram um legítimo almoço brasileiro, o famoso PF: arroz, feijão, bife, saladinha com legumes e batata.



O clique, claro, rendeu comentários espirituosos entre os fãs da dupla de cantoras. "Mood da vida: rica e fitness", brincou uma seguidora das irmãs. "Elas fazem o rango delas", divertiu-se outra. "Marmitona chique, só faltou a cachaça", apontou uma terceira internauta.