Flávia Pavanelli fez um desabafo nas redes sociais, nesta segunda-feira, após receber ataques por ter sido flagrada chorando em um bar, no fim de semana. No Instagram, a atriz compartilhou algumas mensagens que recebeu e falou sobre elas.

“O que há de errado com essa mulher que homem nenhum tolera ficar com ela por muito tempo?”, escreveu um seguidor. Flávia terminou recentemente o relacionamento com Pedro Cruz.“Realmente a internet está cada dia mais tóxica. Isso me preocupa muito. Eu só tenho 23 anos. Não me cobrem sucesso em todas as áreas da minha vida", começou Flávia.