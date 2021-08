Sammy Lee e a mãe - Reprodução

Publicado 09/08/2021 14:57 | Atualizado 09/08/2021 14:59

Rio - Sammy Lee, ex-mulher de Pyong Lee, completa 23 anos no dia 11 de agosto. A influenciadora digital, no entanto, contou no Instagram que pensou em não comemorar a data. É que Sammy perdeu a mãe em julho, vítima de um câncer.

"Minha mãe não está mais aqui, estou muito triste e a única coisa que me faz querer comemorar a minha vida é que eu sei que ela ia querer isso. Ela gostava muito de comemorar aniversário, principalmente o meu. Ela não deixava passar em branco e não ia gostar de me ver triste. Por isso estou me esforçando muito para ficar bem hoje. Hoje é como se fosse um dia para ela, estou vivendo para ela. Porque ela merece", disse a influenciadora nos Stories do Instagram.