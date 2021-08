Xanddy - Reprodução Internet

Publicado 09/08/2021 14:33 | Atualizado 09/08/2021 14:37

O cantor Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, brincou por causa da sua semelhança com o filho Victor Alexandre e chocou a web.



Victor, de 17 anos, publicou uma foto em homenagem ao artista, por causa do Dia dos Pais, e o cantor reagiu. "Te amo muito e nessa foto até que estamos parecidos um pouco", escreveu Xanddy.



O registro empolgou os seguidores. "O mesmo sorriso", observou uma fã. "Nossa, igualzinho ao pai. Até o tamanho", pontuou outra. "A mãe fica nove meses com o filho no ventre e, quando nasce, vem a cara do pai", se divertiu uma seguidora de Xanddy.



Carla Perez, mãe de Victor e esposa do cantor, se derreteu na publicação. "Amores da minha vida todinha", comentou. Camilly Victória , filha mais velha do casal, elogiou o pai. "Obrigado por ser um pai tão maravilhoso", completou.









