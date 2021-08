Camila Queiroz e Klebber Toledo - Reprodução/Instagram

Camila Queiroz e Klebber ToledoReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2021 12:35

Rio - Camila Queiroz usou o Instagram, neste domingo, para se declarar ao marido, Klebber Toledo. Na publicação, a atriz comemorou os cinco anos de relação com Klebber Toledo e relembrou o pedido de namoro. "Há 5 anos, esse menino aí da foto chegou na cozinha enquanto eu preparava um jantar para nós dois, me encostou na parede e me pediu em namoro. Assim mesmo. Eu aceitei", disse a atriz.

fotogaleria

Publicidade

Na sequência, revelou algumas aventuras que viveram juntos. "Queríamos ir conhecer a Grécia, mas fomos parar em Bariloche. Me convidou para ver o por do sol com ele, para ir à praia numa noite de inverno enrolados no edredom, eu aceitei", relembrou.

"No fim do mês, faremos 3 anos de casados. Ainda não conhecemos a Grécia, nem vários outros lugares, mas já nos conhecemos tanto e descobrimos tantas coisas juntos. Crescemos, amadurecemos e aprendemos um pouco mais todos os dias. Tem sido uma linda jornada ao seu lado, mor! Te amo muito", finalizou.