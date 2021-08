Júlia Freitas - Divulgação

Júlia FreitasDivulgação

Publicado 09/08/2021 12:11

Rio - Aos 14 anos, Júlia Freitas faz sua estreia na TV em “Nos Tempos do Imperador”, nova novela das 18h da TV Globo. A atriz vive Dolores na primeira fase, que depois será interpretada por Daphne Bozaski. Irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski), é filha de Eudoro (José Dumont), fazendeiro e coronel da Bahia, viúvo, que criou as filhas sozinho.

Enquanto Pilar foi criada no convento, sabe ler, escrever e falar outras línguas, Dolores sofreu com a sua ausência e não teve a mesma oportunidade. Frágil, triste e tímida, sonhava que a irmã voltasse a morar com ela. Mas com o sonho de ser médica, Pilar foge para o Rio, deixando a irmã com o pai, na Bahia, o que causa um grande sofrimento na caçula, que ainda assim apoia a decisão. Dolores acaba sendo prometida em casamento a Tonico (Alexandre Nero) para compensar a desfeita da irmã.

Publicidade

Além de atriz, Júlia também é dubladora, bailarina, desenhista e YouTuber. Já fez diversos cursos de TV, teatro, dublagem e começou a carreira profissionalmente em 2018, após ser aprovada em seu primeiro teste, para o musical Lololendi, com a atriz Heloísa Perisse. No mesmo ano, foi aprovada em sua primeira dublagem, com um personagem no desenho “Baby Rikki”. A partir daí, não parou mais e já tem no currículo mais de 100 dublagens de filmes, séries, novelas, desenhos, reality shows e animes. Entre os trabalhos mais famosos está a dublagem da protagonista da série “Gambito da Rainha”, da Netflix, na fase jovem.