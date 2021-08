Ivete Sangalo - Reprodução de vídeo

Publicado 10/08/2021 12:53 | Atualizado 10/08/2021 12:55

Rio - Ivete Sangalo, que estreia o programa "The Masked Singer" na noite desta terça-feira , passou por grande pressão para revelar seu posicionamento político recentemente. Questionada sobre o assunto em entrevista ao site da colunista Patrícia Kogut, ela falou sobre ser "cidadã".

"Eu acho que tem coisas que são muito evidentes e que muitas vezes se tornam dúvidas a partir de informações equivocadas. Então, eu sou cidadã, tenho consciência do que me protege, do que é bom para mim", disse a cantora em entrevista à colunista.



"Me posicionar contra a demora das vacinas é uma demonstração de amor gigantesca. É aí que o amor está, na consciência de que, se a gente tomar vacina, a gente vai se proteger. Acima de tudo, não só nos proteger, vamos proteger um ao outro. Não se vive só em sociedade, se vive em comunidade, em conjunto", continuou ela.

