Bruna Linzmeyer passeia de mãos dadas com namorada

Rio - Bruna Linzmeyer e sua namorada, Marta Supernova, passearam de mãos dadas pelas ruas da Gávea, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira. As duas fizeram compras em um hortifruti do bairro. Bruna Linzmeyer está no elenco da novela "Pantanal", que vai estrear no ano que vem.

