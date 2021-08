Marina Ruy Barbosa - Reprodução

Publicado 10/08/2021 10:10

Rio - Sempre discreta, Marina Ruy Barbosa abriu detalhes do seu final de semana em suas redes sociais. Em uma sequência de fotos postadas, a atriz mostrou sua rotina ao lado dos cavalos na fazenda e com um look da grife de luxo Burberry.

"O meu tipo de fim de semana predileto", escreveu Marina na legenda da publicação.

