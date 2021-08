Bruna Biancardi em Paris - Reprodução Internet

Bruna Biancardi em ParisReprodução Internet

Publicado 10/08/2021 09:43

Rio - Após curtir uns dias em Ibiza, na Espanha, Bruna Biancardi, apontada como affair de Neymar, desembarcou em Paris, na França, local onde mora o jogador do PSG. A chegada de Bruna a Paris aumentou os rumores de que o romance entre ela e o jogador está ficando sério.

Na cidade, Bruna tem visitado alguns locais turísticos. Na segunda, ela foi a loja de departamentos Galeries Lafayette acompanhada por Bianca Coimbra, que é mulher de Cris Guedes, que vem a ser um dos "parças" de Neymar. Carol Dantas, mãe do filho do jogador, também acompanhou as duas.